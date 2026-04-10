По случаю возвращения зимы на улицы Екатеринбурга высыпали 60 тонн противогололедных материалов

Резкая смена погоды в Екатеринбурге привела к тому, что коммунальные службы временно прекратили уборку города по летнему регламенту: дороги не проливают водой, чтобы не создавать ледяную глазурь. Теперь главная задача коммунальщиков – борьба со скользкостью.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ночь с 9 на 10 апреля на улицы города вышли 97 единиц уборочной техники. Среди них – как «зимняя» техника, которая оставалась в запасе ДЭУ специально на подобные случаи, так и машины, оперативно переоборудованные с летнего режима. Они использовали около 60 тонн противогололедных материалов: бионорда и фракционного песка. К машинам присоединились 78 дорожных рабочих, занятых очисткой и просыпкой тротуаров, подходов к ним и к остановкам. Мосты и самые оживленные улицы уже обработали, сейчас посыпают все остальные.

Екатеринбург, Елена Владимирова

