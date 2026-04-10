На Чусовой запустят речной трамвайчик для туристов

В селе Чусовое Шалинского района оборудуют новый объект для туристов – визит-центр «Акинфий Демидов».

Как рассказал в своем МАХ-канале замгубернатора Дмитрий Ионин, в селе появятся кафе, информационные стойки, зона отдыха и регистрация пребывания на территории природного парка.

«Село, расположенное в Шалинском районе, является популярным направлением для сплавов. В сезон – это место старта или точка остановки по маршрутам: Слобода – Коуровка – Трёка – Староуткинск – Чусовое (75 км), Чусовое – Мартьяново (19 км), Староуткинск – Чусовое (30 км), в том числе на моторном речном трамвайчике (новый тур, старт в мае 2026 г.), и другие», – написал Ионин.

Шаля, Елена Владимирова

