Екатеринбуржец заплатит каршерингу 275 тысяч за передачу машины пьяному другу

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск каршеринговой компании к мужчине, который взял напрокат автомобиль, не полностью оплатил аренду, а потом дал машину покататься пьяному другу.

Как сообщили в пресс-службе суда, 8 февраля 2024 года ответчик взял автомобиль в аренду, но полностью не расплатился. Со счета списали только 390 рублей из 1047, оставшиеся 657 рублей так и не поступили. По договору на эту сумму начали начисляться пени – 0,1% за каждый день просрочки.

Но главное – в тот же день ответчик пустил за руль своего нетрезвого товарища. Машину задержали сотрудники Госавтоинспекции, мировой судья привлек водителя к административной ответственности.

По условиям договора каршеринга за такие действия предусмотрены штрафы: 220 тысяч рублей за передачу управления нетрезвому лицу и еще 55 тысяч – за сам факт задержания автомобиля.

Суд изучил материалы дела и взыскал с недисциплинированного арендатора 220 тысяч рублей – штраф за передачу управления, 55 тысяч рублей – штраф за задержание, 657 рублей – основной долг по аренде, 3 307 рублей – неустойка, 9 369 рублей – судебные расходы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

