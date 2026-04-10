Осужденному добавили срок за демонстрацию сокамерникам татуировок на коленях

53-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии Нижнего Тагила, получил дополнительный срок за неоднократное публичное демонстрирование символики экстремистской организации. Запрещенные символы нанесены прямо на колени осужденного.

Как сообщили в пресс-службе Тагилстроевского суда, еще 25 лет назад фигурант сделал на обоих коленях татуировки в виде восьмиконечных звезд – символов международного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), признанного экстремистским и запрещенного на территории России.

Впервые мужчина продемонстрировал татуировки другим осужденным в июне 2025 года. За это Тагилстроевский районный суд привлек его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». Администрация колонии вынесла ему официальное предостережение, разъяснив возможные уголовные последствия.

Однако осужденный выводов не сделал. В период с июля по октябрь 2025 года он систематически продолжал демонстрировать татуировки сокамерникам, что повлекло возбуждение уголовного дела.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору окончательное наказание составило 2 года 4 месяца колонии строгого режима.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

