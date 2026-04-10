На трассе М-12 «Восток» под Первоуральском столкнулись 6 автомобилей

На 323-м километре трассы М-12 «Восток» в Первоуральском районе в направлении Ачита движение транспорта затруднено из-за массового ДТП.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, на участке столкнулись шесть автомобилей, два из которых грузовые. Проезд осуществляется по одной полосе.

На месте работают автоинспекторы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Одного из участников осматривают медики.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать при выборе скорости сложные дорожные и погодные условия, обильный снегопад.

Первоуральск, Елена Владимирова

