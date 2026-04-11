На реке Туре отрезаны паводком 12 деревень с 1333 жителями

С 9 апреля в Слободо-Туринском районе Свердловской области затоплены три низководных моста через реку Туру. Временно ограничено автотранспортное сообщение с 12 деревнями.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что первый затопленный мост находится в селе Туринская Слобода. Отрезаны деревни Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова. Всего в них находится 353 дома, проживает 890 человек, в том числе 224 ребёнка. С 8 апреля организована паромная переправа (паром, буксир «Толкач- 755», моторная лодка «Прогресс-2м», вместимость 5 человек).

Из-за затопления еще одного моста оказалась отрезана деревня Макуй (77 домов, 208 человек, в том числе 41 ребёнок). С 9 апреля организована паромная переправа.

Кроме того, затоплен мост в селе Куминовском. Ограничено автотранспортное сообщение с селом Куминовским (104 дома, 235 человек, в том числе 58 детей) и деревней Барбашина (57 домов, 161 человек, в том числе 29 детей). Организована паромная переправа.

В Ирбитском районе затоплен низководный мост через реку Мурзу, временно ограничено транспортное сообщение с селом Юдина (18 домов, 25 человек, в том числе 2 ребёнка).

По прогнозам специалистов, сегодня на реке Нице в Ирбите может затопить 15 приусадебных участков, на реке Туре в Туринском районе – мост в селе Липовское, на реке Тагил – участок автомобильной дороги в пгт Махнево.

Слободо-Туринский район, Елена Владимирова

