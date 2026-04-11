В Екатеринбурге отменили рейсы более 20 междугородних автобусов

На Северном автовокзале Екатеринбурга сегодня массово отменяют рейсы междугородних автобусов, особенно следующих в северную часть Свердловской области.

По сообщению на онлайн-табло, отменены рейсы в Красноуральск (09:53), Ивдель (10:27), Невьянск (11:02), Асбест (11:13, 19:48), Нижний Тагил (11:17, 11:57, 12:07, 12:53, 13:57, 14:47, 20:27, 20:47), Поварню (11:40, 14:30, 17:28, 20:30), Серов (12:36), Рефтинский (15:38), Верхнюю Салду (18:35), а также два автобуса до Челябинска, которые должны отправиться завтра рано утром.

Дозвониться до диспетчера автовокзала «Новому Дню» пока не удалось, все операторы заняты. Никаких объявлений на сайте организации нет. Пассажиры связывают отмену рейсов с сильными снегопадами и гололедом на дорогах региона.

Сегодня утром ГАИ Свердловской области сообщила, что за прошедшие сутки зарегистрировано 197 ДТП, в том числе 6 с пострадавшими. Один человек погиб, 8 получили травмы.

«Осложнение дорожной обстановки связано с осложнением погодных условий: отрицательные температуры, снегопад, гололедица. Значительный рост количества ДТП обусловлен преждевременной заменой водителями зимних шин на летние. Рекомендуется воздержаться от поездок до установления среднесуточной температуры не ниже плюс 5 градусов Цельсия и полного отсутствия снега на проезжей части», – сообщает ГАИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

