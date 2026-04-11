На Пасху в Екатеринбурге потеплеет до +11 С

Сегодня ночью в Свердловской области будет прохладно, местами пройдет мокрый снег, но воскресенье, как ожидается, будет теплым.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, ночью и завтра утром местами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 4-9, днем 2-7 м/с. Температура ночью +1…-4°, при прояснении до -7°, днем +7…+12°. В Екатеринбурге – без существенных осадков, ночью 0°, днем +11°.

В понедельник, 13 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура ночью +2…-3°, в горах до -6°, днем +8…+13°, в Екатеринбурге +12.

Екатеринбург, Елена Владимирова

