Благодатный огонь сошел и теперь полетит в Россию

В храме Воскресения Господня в Иерусалиме в субботу сошел Благодатный огонь. Российская делегация приняла лампаду и выехала в аэропорт. При содействии Роскосмоса огонь будет доставлен в Москву, в аэропорт «Внуково-3». Там его встретят священнослужители епархий страны и далее развезут по своим территориям, в том числе в новые регионы и к бойцам на линии боевого соприкосновения на СВО.

В Екатеринбург Благодатный огонь из Москвы привезет настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. Лампаду доставят, по традиции, на пасхальное богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор. Службу там возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Москва, Елена Васильева

