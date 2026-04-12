Благодатный огонь доставили в Екатеринбург к 4 утра

Минувшей ночью в Екатеринбург доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня. Еще не было 4 утра, когда лампаду с символом главного христианского праздника прибыл в Кольцово на борту самолета, зафрахтованного Фондом святой Екатерины и компанией «Сима Ленд». Доставка лампады с Благодатным огнем стала традицией для уральских меценатов. В этом году лампаду везли из Москвы, куда, в свою очередь, ее доставили из Иерусалима.

В Кольцово миссию встретили десятки священнослужителей и православных верующих со всего Урала. Они приняли Благодатный огонь из рук старшего священника Храма-на-Крови, протоирея Максима Миняйло, директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева и президента Академии спорта РМК Ивана Штыркова, чтобы развезти их по своим приходам.

Екатеринбург, Елена Сычева

