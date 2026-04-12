Воскресенье, 12 апреля 2026, 14:27 мск

Водоканал поздравил екатеринбуржцев с Пасхой отключением воды

Екатеринбургский Водоканал поздравил горожан с Пасхой отключением воды. Как сообщает «Новый День», в районе 10 утра на улице Совхозной произошло аварийное отключение насосов. В связи с чем все жители домов, запитанных от этого узла, остались без воды: сначала она текла ржавая, а к 11 часам утра и вовсе закончилась.

Диспетчерская служба сообщает: об отключении Водоканал в курсе. Электрик будет направлен для включения насосов «как только появится возможность». Когда возможность должна появиться – не уточняется.

Отметим, что насосы на Совхозной у Водоканала отключаются довольно регулярно. Например, летом во время грозы.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

