Звезды спорта создали огромную крашенку на Пасху (ФОТО)

Известные уральцы приняли участие в создании большой праздничной крашенки на улице Вайнера.

Президент Академии единоборств РМК Иван Штырков, футболист клуба «Синдекат» Вячеслав Подберезкин, лидер баскетбольной команды УГМК Олаири Косу вместе с художниками и всеми желающими расписывали гигантское пасхальное яйцо на главной пешеходной улице Екатеринбурга.

По традиции украшение улиц уральской столицы к Пасхе взяли на себя меценаты из Фонда святой Екатерины. Весенние композиции из цветов в форме трехметровых крашенок установили на Вайнера, у часовни святой Екатерины, в квартале «Архангел Михаил». На пешеходной улице также проводили мастер-классы по росписи пасхальных яиц для всех желающих: в них принимали участие не только дети, но и взрослые.

Екатеринбург, Елена Сычева

