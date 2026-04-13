Екатеринбурженка пришла в суд с ножом в расческе (ФОТО)

Посетительница Центрального окружного военного суда Екатеринбурга принесла с собой расческу с сюрпризом.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, при входе в суд сотрудники службы разъяснили женщине, что в здание категорически запрещено проносить колющие и режущие предметы, а также средства самообороны. Тогда посетительница призналась, что у нее есть расческа, внутри которой спрятан нож.

Опасный предмет был помещен сотрудниками службы судебных приставов на временное хранение. После завершения судебного заседания, при выходе из здания суда, предмет был возвращен владелице.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube