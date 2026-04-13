Инвестиции в паркинги Екатеринбурга стали вдвое выгоднее вложений в квартиры

В Екатеринбурге инвесторы все чаще обращают внимание на машиноместа. По данным аналитиков ГК «КОРТРОС», вложения в паркинги могут стать перспективным дополнением к инвестиционному портфелю в качестве пассивного дохода.

Так, на сумму, сопоставимую со стоимостью однокомнатной квартиры (в среднем 7 млн рублей), в Академическом районе Екатеринбурга можно приобрести шесть паркингов, которые в совокупности принесут около 60 тыс. рублей в месяц при средней арендной ставке 10-12 тыс. рублей. Окупаемость вложений – около 10 лет.

«Главное преимущество паркингов – низкий порог входа и отсутствие необходимости ремонта или сложного обслуживания. Сейчас в Академическом идут продажи машиномест в восьмиэтажном паркинге в квартале «Олимпика», оснащенном лифтом. К нам обращаются инвесторы, которые покупают сразу по несколько мест – они понимают, что это такой же актив, как квартира, и он тоже растет в цене», – рассказал директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Семенок.

Динамику цен можно проследить на примере паркингов в кварталах, сданных несколько лет назад. Так, в «Преображенском» в 2019 году машиноместо стоило в среднем 440 тыс. рублей, а в 2026 году на вторичном рынке их продают за 1,1 млн рублей (+138%). В «Близком» похожая динамика – с 600 тыс. в 2020 году до 1,1 млн в 2026-м (+77%).

По оценкам аналитиков, количество автомобилей в Екатеринбурге за 5 лет увеличилось почти на 20%, что усилило дефицит бесплатных парковок. Поэтому спрос на аренду паркингов в Академическом все выше с каждым годом. До конца апреля приобрести машиноместа в Академическом можно на выгодных условиях: в паркинге 12.22 действуют скидки 10-15%, а в паркинге 4.11 – 10% на часть лотов.

Екатеринбург, Таисья Исупова

