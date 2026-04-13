В выходные на Урале снова пойдет снег

Начало этой недели в Свердловской области будет теплее нормы, но к выходным снова похолодает.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 14 апреля не исключаются небольшие осадки на крайнем севере (Ивдель) и крайнем юго-западе области (Красноуфимск), на большей части территории погода не изменится, температура превысит норму на 2-3°.

В целом из-за преобладания северо-западных воздушных потоков существенного нарастания весеннего тепла на этой неделе не произойдет, к выходным дням станет холоднее, кое-где ожидаются осадки (дождь, снег).

Екатеринбург, Елена Владимирова

