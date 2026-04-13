Вода в Туре и Нице поднялась больше чем на 4 метра

В прошедшие выходные в Туре, нижнем течении Ницы, Тавде и Сосьве продолжала прибывать вода, ее уровень повышался на 10-35 см в сутки.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, общий подъем уровней воды составляет в Тавде 2,2-2,4 м, в Сосьве – 2,8-3,8 м, в Туре, низовьях Ницы – 4,1-4,7 м. В Нице в районе Ирбита на фоне понижения температуры воздуха сформировался максимальный уровень воды на 12 дней раньше средних многолетних сроков, на 0,5 м ниже нормы.

В Уфе пик половодья сформировался на 18 дней раньше средних многолетних сроков, по величине около нормы. Пойменные участки рек Пышма, Ница, отдельных притоков Ницы, Сосьвы остаются подтопленными, поймы рек Мугай, Серебряная, Сылва освободились от воды. В верховьях Сосьвы, Лозьвы сохраняется ледостав с полыньями.

В ближайшие дни в Туре, низовьях Ницы, Тавде, Сосьве ниже деревни Морозково уровни будут повышаться, в большинстве остальных рек вода пойдет на спад.

Как уже писал «Новый День», в выходные вышла из берегов река Исеть в центре Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

