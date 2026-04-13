У бывшей сотрудницы полиции конфисковали почти 3 млн рублей непонятного происхождения

У бывшего инспектора по делам несовершеннолетних изъяли 2,8 млн рублей, происхождение которых она не смогла объяснить.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2021-2023 годах на банковские счета женщины и ее мужа поступили денежные средства, превышающие общую сумму их дохода за три последних года. При этом бывшая сотрудница полиции не представила доказательства законности поступления денежных средств на счета. Прокуратура направила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании в доход государства этих денег. Суд удовлетворил иск, взыскав в пользу государства 2,8 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

