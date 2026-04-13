В Верхней Пышме продолжается реконструкция школы № 22 (ФОТО)

В Верхней Пышме продолжается реконструкция школы № 22. На строительной площадке побывали депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов и директор по персоналу и общим вопросом АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский.

«Я помню школу № 22 Верхней Пышмы типовым зданием 1968 года постройки. Несмотря на прежние скромные условия, она неоднократно входила в топ-100 лучших школ России и стала стартовой площадкой для проекта «Инженерные классы», который был транслирован на другие города Свердловской области и вошел в национальный проект «Кадры»», – рассказал Алексей Свалов.

В 2024 году стартовала реконструкция школы, которая преобразила прежнее здание до неузнаваемости. Уникальное по форме четырехэтажное здание в виде буквы «Е» приобрело очертания. Завершен монтаж кровли, выполнено остекление, продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. Подрядная организация ООО «ЭнергоКомплекс» готовится приступить к отделочным работам.

Проект здания отличается от всех школ, построенных в городском округе. В реконструированной школе оборудуют 49 классов по 25 мест, специализированные зоны для маломобильных детей с лифтами и адаптированными санузлами. Отдельное внимание уделено творческим направлениям: в здании появится шумоизолированный кабинет музыки, два зрительных зала с гримерками и операторской, а также пространства для внеклассной деятельности – от автомоделирования до занятий с логопедом.

«С 22-й школы начался проект «Инженерные классы» и профориентационная работа нашего градообразующего предприятия. Ученики нацелены на поступление в специализированные колледжи и вузы, и уже со школьной скамьи выбирают работу инженера, понимая, что после завершения обучения придут на предприятие с достойной заработной платой», – рассказал Дмитрий Галенковский.

Завершить работы планируется в 2027 году. В одну смену здесь смогут обучаться 1225 детей. Реконструкция школы № 22 находится на личном контроле губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

