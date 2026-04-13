На байкерском фестивале в Екатеринбурге выступят Бутусов и Бобунец

Мотофестиваль «Движение», который пройдет в Екатеринбурге в начале лета, присоединится к празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба.

Как сообщают организаторы, первый день фестиваля – пятница, 5 июня, – будет посвящен Году уральского рока. В этот день на главной сцене фестиваля выступят участники Свердловского рок-клуба – Вячеслав Бутусов и Сергей Бобунец. Вход на фестиваль – бесплатный. Полная программа фестиваля и время выступления артистов будут опубликованы на сайте фестиваля.

Третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме 5, 6 и 7 июня. По традиции ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория Городского пруда и Музейный комплекс (Верхняя Пышма).

Екатеринбург, Елена Владимирова

