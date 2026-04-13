В День строителя в Екатеринбурге разыграют два автомобиля

В День строителя, который в Екатеринбурге отметят 8 августа, разыграют два автомобиля «Лада Гранта». Для участия в розыгрыше необходимо быть действующим работником строительной отрасли и иметь на руках билет с отрывным купоном, сообщили в пресс-службе мэрии.

На площадках праздника пройдут строительные и творческие мастер-классы для детей и взрослых. На проспекте Ленина разместится выставка строительной техники: бетоносмесители, экскаваторы, бульдозеры, автокраны, погрузчики и тягачи.

Также в этот день пройдет конкурс профессионального мастерства для операторов строительной техники «Уральский экскаватор». Самым ярким событием Дня строителя станет концерт на главной сцене. Организаторы планируют, что в этот день перед зрителями выступит один из популярных артистов, имя которого пока не раскрывается.

Кроме того, в июне-июле пройдет XХIII летняя спартакиада предприятий строительного комплекса. В 2026 году соревнования запланированы в девяти дисциплинах: волейбол, мини-футбол, настольный теннис, дартс, интеллектуальный этап, легкая атлетика, боулинг, пулевая стрельба и многоборье ГТО. Финальные соревнования – интеллектуальный этап – состоятся 29 июля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

