«Третий год пытаюсь добиться правды»: дело Игоря Дубровина рассматривается в Академическом суде Екатеринбурга

В Академическом суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело в отношении Игоря Дубровина – бывшего заместителя министра строительства Свердловской области.

Нет взаимопонимания с судьей

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере во время исполнения заказа Минобороны в 2016 году. Бывший чиновник свою вину не признает.

Перед началом очередного заседания Игорь Дубровин заявил корреспонденту «Нового Дня», что обвинения против него абсурдны – к контракту, о котором идет речь в уголовном деле, он не имеет никакого отношения. Решение суда еще не вынесено, но, как считает Дубровин, судья Евгения Здор, в чьем производстве находится дело, относится к нему предвзято и не дает возможности защищать свои права, стремясь как можно скорее вынести обвинительный приговор.

Дело несколько раз передавали из одного суда в другой: из Екатеринбурга – в Москву, затем из Москвы – обратно в Екатеринбург. Зато теперь события начали развиваться стремительно: заседания назначаются практически каждый день.

«Дело длится давно. Меня обвиняют в совершении какого-то мошенничества. Уже третий год я пытаюсь добиться правды. На сегодняшний день принято окончательное решение, что рассматривать дело должен Академический суд. И с самого начала процесса возникла непонятная ситуация в суде. Мне не позволяется ни подавать ходатайства, ни высказывать возражения, ни выражать свою позицию. Любое мое обращение к судье трактуется как препирательство с судом, мне угрожают удалением из зала», – рассказал Игорь Дубровин.

В частности, на заседании 9 апреля Игорь Дубровин пытался уточнить у суда, по какому адресу выезжал судебный пристав для обеспечения принудительной явки свидетеля (в деле указаны два адреса: один в Екатеринбурге, другой в Москве). Ответа он не получил, судья повысила на него голос и удалила из зала, заявив, что он «пререкается» с судом. Самочувствие Игоря Дубровина резко ухудшилось, в тот же день он перенес гипертонический криз. 10 апреля Игорь Дубровин ходатайствовал о том, чтобы отложить заседание по состоянию здоровья, но ему было отказано. Также он получил отказ на заявление об отводе судьи.

«Судья позволяет себе повышать голос на подсудимого, грубо обрывать его, делать замечания о том, что он «неправильно» (с точки зрения суда) формулирует вопросы свидетелям, она делает бесконечные замечания относительно того, что подсудимый недостаточно быстро встает и недостаточно прямо стоит перед судом. Суд постоянно перебивает участников процесса, полностью игнорирует процессуальные права сторон», – сказано в заявлении об отводе судьи. По мнению стороны защиты, судья Евгения Здор не обеспечивает справедливое и непредвзятое разрешение уголовного дела, не предоставляет сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций, допускает нарушение норм судейской этики, а следовательно, имеет заинтересованность в исходе дела.

В целом же, рассказал Игорь Дубровин, странности начались еще до передачи дела в суд. Следствие проведено весьма однобоко. В обосновании обвинения есть показания свидетелей, которые «сами ничего не видели и не знают, но у них сложилось такое впечатление», в то же время непосредственные участники событий, как со стороны РУЗКС ЦВО, так и со стороны АО «ГУОВ», которые могли бы подтвердить позицию Дубровина, не допрошены и даже не разыскивались.

Игорь Дубровин добавил, что процесс ознакомления обвиняемого с делом был организован таким образом, что он физически не успел ничего изучить. К ознакомлению Дубровин и его адвокаты приступили в июле 2024 года. На то, чтобы изучить 18 тысяч страниц и 28 тысяч файлов, где много экономических документов и экспертиз, по мнению Дубровина, требовалось как минимум несколько месяцев. Но следователи через суд ограничили его в сроках до 26 августа. А после ограничения срока сделали ознакомление невозможным, так как не удавалось связаться со следователем (ознакомиться с документами можно было только в его кабинете). Более того, ни обвиняемых, ни адвокатов не допустили до оформления итогового протокола ознакомления. По этой причине защита не смогла заявить ходатайства об очных ставках, истребовании документов, розыске и допросе новых свидетелей. Даже список свидетелей защиты для вызова в суд отсутствует в материалах, утвержденных областной прокуратурой и переданных в суд. Так что теперь явку в суд свидетелей обвинения обеспечивают судебные приставы, а свидетелей защиты будут просить явиться адвокаты, еще и оплатив им дорогу и проживание при необходимости, заявил Игорь Дубровин.

Дело касается строительства жилого дома для военных в Орске Оренбургской области. По версии следствия, Игорь Дубровин и руководитель компании-подрядчика заключили договор с АО «ГУОВ», изначально не собираясь его исполнять, с целью хищения аванса. Дубровин же настаивает, что к заключению этого договора не имеет никакого отношения, это было уже после его увольнения из РУЗКС ЦВО (в период с июня 2010 по февраль 2016 Дубровин руководил Региональным управлением заказчика капитального строительства Центрального военного округа), а сам проект не доведен до строительства по вине заказчика, не направившего готовый проект в госэкспертизу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

