Приставы объявили в розыск злостного алиментщика – он должен дочери миллион

В Екатеринбурге приставы объявили в розыск злостного алиментщика. Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, разыскивают Вячеслава Каюмова. Он должен больше 1 млн рублей на содержание своей несовершеннолетней дочери, однако алименты не платит.

«Если у вас есть информация о должнике, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области просит сообщить ее по телефонам: +7 909 028 99 27, +7 999 567 80 07», – попросили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

