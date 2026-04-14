Уровень воды в Чусовой в районе Билимбая снизился

За минувшие сутки в Свердловской области новых подтоплений садовых участков и жилых домов не произошло.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, наоборот, освободились от воды три приусадебных участка на реке Чусовой в поселке Билимбай. Также вода ушла с подтопленного участка автомобильной дороги в пгт Махнёво и освободила низководный мост в деревне Гуни Ирбитского района.

Всего на территории области затоплен один жилой дом, 26 приусадебных участков, 7 низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 19 деревнями (670 домов, 1624 человека, из них 364 – дети).

Первоуральск, Елена Владимирова

