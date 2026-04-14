Аферистки заработали 5 млн рублей на железнодорожных билетах

В Железнодорожный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении двух женщин, разработавших схему крупной аферы с возвратом железнодорожных билетов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского управления МВД на транспорте, за пять месяцев 2023 года мошенницы обогатились на 4,8 млн рублей.

Установлено, что одна из аферисток, 1990 г.р., работала помощником руководителя крупной строительной компании. Поскольку фирма возводила объекты на территории не только Свердловской области, но и других регионов, ее сотрудники часто ездили в командировки, а обвиняемая оформляла для них билеты на поезд. В какой-то момент у нее и ее подруги, работающей в службе по подбору персонала, возник хитрый план: они начали приобретать за счет компании билеты на поезда для сотрудников, которые никуда ехать не собирались, а потом подделывали доверенности на их имя, сдавали билеты, а деньги забирали себе. Среди «пассажиров» были и люди, которые давно уволились из компании, и те, которые только пытались туда устроиться, но их данные сохранились у сотрудницы службы по отбору персонала.

За один раз обвиняемые сдавали от 2 до 14 билетов, а поскольку стоимость каждого из них варьировалась от 7 до 10 тысяч рублей, то даже за вычетом комиссии чистая выручка злоумышленниц за одно посещение вокзала могла доходить до 100 тысяч рублей. Присвоенные преступным путем деньги подруги делили поровну и тратили на личные нужды. За неполные полгода обе приобрели по иномарке и закрыли все имевшиеся кредиты.

На след предприимчивых свердловчанок удалось выйти благодаря наблюдательности железнодорожников со станции Екатеринбург-Пассажирский. Они попросили проверить подозрительных женщин, которые на регулярной основе наведывались в кассу и сдавали по доверенностям ранее приобретенные билеты.

Во время очередного такого визита старшую из компаньонок задержали с поличным и убедили раскрыть всю схему.

Оказалось, что, действуя по отработанной схеме, женщины успели провернуть аферу с 493 билетами.

Выявлено 93 эпизода преступной деятельности, опрошено 460 свидетелей, проведено свыше 30 почерковедческих экспертиз с привлечением экспертов из Кургана, Перми и Челябинска. На имущество обвиняемых на общую сумму 5 миллионов 110 тысяч рублей наложен арест. Дело, состоящее из 31 тома, направили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Приговора фигурантки будут дожидаться под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

