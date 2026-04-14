С начала сезона клещи покусали 672 уральцев

С начала весны в Свердловской области зарегистрировано 672 пострадавших от присасывания клещей в 53 муниципальных образованиях.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского управления Роспотребнадзора, чаще всего клещи нападают на жителей Дегтярска, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Пышминского, Ирбитского, Тугулымского, Слободо-Туринского, Камышловского, Талицкого, Байкаловского районов.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 31 002 вакцинации и 77 388 ревакцинаций.

При выезде на природу необходимо надевать специальные защитные костюмы или соответствующую одежду, использовать репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры, осматривать домашних животных после выгула.

Всем жителям и гостям эндемичных регионов (к ним относится вся территория Свердловской области) необходима вакцинация от клещевого вирусного энцефалита. Прививки проводятся с 15-месячного возраста. Курс состоит из двух прививок с интервалом, установленным производителем; ревакцинация проводится через 1 год, отдаленная ревакцинация – раз в три года.

Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травмпункт. При невозможности обратиться за медицинской помощью клеща можно удалить самостоятельно и направить для исследования зараженности опасными для человека инфекциями в пункты по приему клещей от населения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

