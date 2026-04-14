Врач-гинеколог реанимировала мальчика в самолете «Пхукет – Екатеринбург»

Врач-гинеколог Татьяна Норицина оказала медицинскую помощь 8-летнему мальчику, который почувствовал себя плохо в самолете, летевшем из Таиланда в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе свердловского минздрава, во время ночного перелета самочувствие ребенка резко ухудшилось. У мальчика поднялась температура, начались рвота, диарея, возникли боли в животе. Экипаж воздушного судна обратился к пассажирам с вопросом, есть ли на борту медики.

Помочь ребенку вызвались реаниматолог из Тюмени и гинеколог екатеринбургской «Новой больницы» Татьяна Норицина, за плечами которой – первая медицинская специализация по профилю «педиатрия» и восемь лет работы в бригаде скорой медицинской помощи.

Для стабилизации состояния ребенка медики установили ему внутривенный катетер и через капельницу вводили физраствор и другие препараты, которые нашлись в медицинской укладке на борту. Процедуры продолжались 4,5 часа.

«На время посадки нам пришлось расположить мальчика в положении лежа на ряду из трех кресел, где сидели его мама и тетя. Тряска в зоне турбулентности могла помешать нормальному введению препаратов, но все обошлось. Сразу же после посадки на борт поднялись сотрудники скорой медицинской помощи, которым мы доложили о состоянии пациента и выполненных мероприятиях», – рассказала Татьяна Норицина.

Скорая доставила мальчика в ДГБ № 15, где благодаря терапии мальчику стало лучше. Сейчас он дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube