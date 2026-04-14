В ГАИ опровергли фейк о том, что инспекторы ищут VPN на смартфонах водителей

Инспекторы ГАИ не будут проверять смартфоны водителей на предмет использования VPN или соцсетей, запрещенных на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.

«Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что распространяемая через социальные сети с неизвестных аккаунтов с дублированием имени ведомства информация о проведении сотрудниками ДПС проверок мобильных устройств водителей на предмет использования различных сервисов и социальных сетей не соответствует действительности и опровергается», – подчеркнули в ГАИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

