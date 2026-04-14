Участок Режевского тракта расширят до 4 полос

Семикилометровый участок автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск в Березовском муниципальном округе будет расширен до четырех полос.

Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, этот отрезок связывает населенные пункты с Екатеринбургом, и ежесуточно по нему проходит до 26 тысяч автомобилей. «Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в несколько этапов с сохранением движения по двум полосам. При необходимости локально будет организовано реверсивное движение. С конца апреля до конца сентября на ремонтируемом участке Режевского тракта скорость движения будет ограничена до 30-40 км/час», – отметил он.

Губернатор добавил, что только по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в планах – ремонт 13 сооружений и 49 участков региональных дорог общей протяженностью порядка 200 километров. На эти цели будет направлено почти 12,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

