Детская филармония приглашает талантливых ребят на кастинг

Детская филармония в мае-июне проведет кастинги для набора в творческие коллективы.

В пресс-службе филармонии напоминают, что ее артисты принимают участие в международных и российских конкурсах, гастролируют по стране и за рубежом, выпускают премьерные проекты. Среди выпускников Детской филармонии – ведущий актер «Коляда-театра» Олег Ягодин и популярная певица Клава Кока.

Кастинги состоятся в следующие даты:

в ансамбль танца «Улыбка» – 28 мая и 2 июня, с 16:30 до 20:00, приглашаются мальчики и девочки 4-7 лет;

в детский театр мюзикла – 27 мая, 24 июня, с 18:00 до 20:00, приглашаются мальчики и девочки 9-15 лет;

в джаз-хор – 20 и 25 мая, с 17:00 до 20:00, зал. им. М.И. Павермана, приглашаются девочки 5-8 лет;

в капеллу мальчиков и юношей – 13 мая, 8 июня с 18:00 до 20:00, приглашаются мальчики 4-7 лет, а также учащиеся и выпускники музыкальных школ 8-16 лет;

в младший оркестр народных инструментов (аккордеон, баян, домра, балалайка) – 27 мая, 4 июня, с 18:00 до 20:00, приглашаются дети 7-11 лет;

в старший оркестр народных инструментов – 27 мая, 4 июня, с 18:00 до 20:00, приглашаются учащиеся 7-8 класса и выпускники музыкальных школ, студенты 1-2 курсов.

Регистрация желающих принять участие в кастинге проводится по телефонам: 214-98-72; 214-98-66.

Екатеринбург, Елена Владимирова

