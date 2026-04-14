Соседи меломана отсудили у него 100 тысяч за громкую музыку

Свердловский областной суд оставил в силе решение Красногорского суда Каменска-Уральского, которым любителя громкой музыки обязали выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда соседям.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, сосед-меломан систематически включал музыку на громкости, превышающей допустимые нормы, в том числе в утренние и дневные часы. Его соседи, супружеская пара, имеющая двоих детей, представила в суде видеозаписи, на которых зафиксирован уровень шума в 72,9 децибела, что превышает максимальные значения, установленные СанПиН. В частности, в марте 2025 года истцы обращались в полицию из-за громкой музыки в 8:20, которая мешала отдыху их шестимесячного ребенка, однако в возбуждении административного дела им было отказано.

Районный суд обязал ответчика выплатить по 25 тысяч рублей в пользу каждого члена соседской семьи, в общей сложности – 100 тысяч. Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

В заседании суда апелляционной инстанции мужчина заявил, что включает музыкальные колонки в ответ на детский топот из вышерасположенной квартиры. Однако суд не посчитал это уважительной причиной, и оставил предыдущее решение в силе.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

