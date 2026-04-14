Суд решил судьбу отца, вступившегося за сына, которого буллили в школе

На Урале суд вынес решение по делу отца семиклассника, которого задирал другой школьник, и папа решил вступиться за своего ребенка. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в Карпинске в марте. «После ссоры двух семиклассников отец одного из мальчиков приехал в школу и на перемене зашел в класс. Мужчина схватил чужого ребенка за шею и удерживал, высказывая претензии. Подросток испытал физическую боль», – рассказали в суде.

Мужчина на заседании признал вину и раскаялся в содеянном. «Свое поведение он объяснил сильной эмоциональной реакцией на буллинг в отношении сына со стороны одноклассника», – отметили в суде.

Мировой судья судебного участка № 1 Карпинского судебного района вынес решение: гражданин Б. признан виновным в ст. 6.1.1 КоАП РФ «Совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». С учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Карпинск, Елена Сычева

