В Екатеринбурге начали строить новое здание школы № 5 (ФОТО)

В Екатеринбурге начались работы на площадке на улице Шейнкмана, где ранее планировалось построить новое здание для младших классов гимназии № 5. Сейчас дети с 1 по 4 класс учатся в старом сооружении на перекрестке Шейнкмана и Народной Воли. Его планируют снести после переезда учеников в новое здание. На освободившемся участке хотят построить детский сад № 347, который также находится на улице Шейнкмана. Наконец, на месте сада планируют построить новый корпус коммерческой клиники.

Ранее предполагалось, что детей из старого здания младшей школы № 5 перераспределят по другим учебным заведениям уже с 1 сентября 2025 года, и начнут демонтаж – и строительство нового корпуса. Однако вмешались жители Екатеринбурга, недовольные планами властей и застройщиков.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube