Пена против огня: на Ново-Свердловской ТЭЦ прошли масштабные противопожарные учения (ВИДЕО)

На Ново-Свердловской ТЭЦ компании «Т Плюс», расположенной вблизи Екатеринбурга, сегодня состоялись крупные пожарно-тактические учения. По легенде, произошло возгорание в одном из баков мазутного хозяйства станции. Подобные пожары относятся к высшей категории сложности, так как для их тушения требуются специальные средства и слаженные действия сотрудников МЧС и внутренней службы объекта.

«На станции есть добровольное пожарное формирование, и эти сотрудники в первую очередь приступают к тушению. Сегодня у нас условное возгорание мазутного бака. Начальник смены получил информацию о происшествии от слесаря, далее передал сообщение по цепочке другим сотрудникам. На мазутное хозяйство прислали электриков, чтобы разобрать схему пожарно-погружных насосов. Схему разобрали, встретили пожарную службу и передали им все полномочия по тушению пожара. В это же время идет эвакуация персонала станции в безопасное место. Все эти действия мы должны выполнить за 17 минут еще до прибытия пожарных, чтобы исключить распространение огня и минимизировать риски пожара», – объяснил план тренировки главный специалист группы промышленной и пожарной безопасности Ново-Свердловской ТЭЦ Сергей Гейденрейх.

В тактических учениях были задействованы 10 единиц пожарной техники и 68 сотрудников личного состава Екатеринбургского гарнизона МЧС. За ходом тренировки также следили руководители подразделения, чтобы изучить особенности работы на теплоэлектроцентрали. Для проведения тренировок МЧС выбирает самые сложные объекты, чтобы наработать практический опыт тушения пожаров для бойцов подразделения.

«Тушение таких пожаров осложняется большим объемом горючей загрузки, скоплением большого количества резервуаров для хранения нефтепродуктов. Для тушения применяются специализированные средства, такие как воздушно-механическая пена. Сложность пожара заключается и в затяжном характере. Большие объемы нефтепродуктов потушить сразу, как легкий пожар, не получится. Поэтому все зависит от слаженности действий пожарного подразделения, четкого и грамотного взаимодействия с администрацией объекта», – рассказал начальник отдела пожаротушения ГУ МЧС по Свердловской области Ильдар Хабибуллин.

По словам Сергея Гейденрейха, крупные противопожарные учения на теплоэлектроцентрали проходят примерно раз год. Но тренировки персонала по отработке действий при пожаре проводятся гораздо чаще: например, с начала 2026 года это уже шестая.

Ново-Свердловская ТЭЦ – самая мощная станция ПАО «Т Плюс» в Свердловской области. Она на 35% обеспечивает теплом Екатеринбург и на 100% закрывает потребности города Березовский.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

