Полиция остановила пьяного за рулем пулемётом «Кедр»

В Серовском районе нетрезвый водитель без прав стал поводом для погони со стрельбой. Чтобы задержать нарушителя сотрудникам полиции пришлось применить табельное огнестрельное оружие пистотет-пулемёт «Кедр» и пистолет Макарова. Лихач арестован и содержится под стражей, рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

События развивались следующим образом: в 21.43 в дежурную часть ОВД Серова поступил сигнал от неравнодушных граждан о том, что в поселке Ключевой замечен автомобиль «ВАЗ-2109» серебристого цвета, водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе патрулирования вышеописанную «Ладу» наряд ДПС вскоре выявил уже в черте города у дома №55 по улице Кирова. Инспекторы ГАИ предприняли меры к остановке транспортного средства, включили, как и положено, проблесковые маячки и с помощью громкоговорящего устройства потребовали прекратить движение. Находившийся за рулём мужчина проигнорировал слова стражей правопорядка и попытался скрыться в направлении города Краснотурьинска по автодороге Серов – Североуральск – Ивдель», – рассказал Валерий Горелых. Началась классическая погоня: неадекватный водитель совершал постоянные опасные манёвры, все это продолжалось больше часа, пока любитель экстремального вождения не повернул резко обратно в сторону Серова. Выбрав удачный для стрельбы участок трассы, инспекторы приняли решение о применении табельного огнестрельного оружия. Сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух из пистолета-пулемёта «Кедр» и пистолета Макарова. Когда стало понятно, что должной реакции на полицию не будет, открыли прицельный огонь по колёсам. Под словам Горелых, в 23.05 машина полиции догнала ВАЗ, произошло небольшое столкновение. «Полицейская Шкода Октавия от столкновения получили механические повреждения, восстановлению подлежат», – отметил полковник Горелых.

Он также рассказал, что задержанным оказался 31-летний сварщик местной фирмы по фамилии Соловаров, не имеющий водительского удостоверения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.37 и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. В момент задержания имел явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,605 мг/л выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму.

В отношении нарушителя составлены 6 административных протоколов: по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления;

по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ за невыполнение требования об остановке;

по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки;

по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за тонировку,

не соответствующую требования;

по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части;

а также по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

«Лихач и его 23-летний пассажир ближайшие 14 суток проведут под арестом в камере. Как выяснилось в ходе разбирательства в территориальном ОВД, хозяин «девятки» имеет целый букет судимостей, в том числе по статьям 158, 166, 116 и 163 УК РФ. Скорее всего попытка спешно ретироваться от нарядов ГАИ это для него просто цветочки в сравнении с прошлыми криминальными эпизодами. Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поручил сотрудникам УСБ тщательно разобраться в ситуации. Так как у сыщиков есть основания подозревать пару задержанных лихих серовчан ещё в одном диком поступке», – отметил Горелых.

В тот же день, но чуть раньше, чем была погоня со стрельбой, у задержанных произошёл конфликт на бытовой почве с молодой местной женщиной. Её жестоко избили, причинив множественные травмы и переломы. «Затем жертву нападения силой вытащили из дома на улицу и пытались поместить в багажник всё той же злополучной «девятки». Собранные по данному факту материалы полиция Серова направила для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в органы СКР», – добавил Валерий Горелых.

Серов, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube