Сладкое мешает телу расслабиться, – исследование ученых

Ученые развеяли один из самых устойчивых мифов о пищевом поведении: а конкретно, что сладкое помогает успокоиться и расслабиться.

Исследование Университета Констанца в Германии показало, что сахар снижает способность организма к физиологическому расслаблению, даже если человеку кажется, что ему стало легче.

Выборка небольшая – в эксперименте приняли участие 94 здоровых взрослых, которые до этого выдержали несколько часов голода. Части из них дали напиток с глюкозой, части – воду, части предложили массаж или отдых.

Ученые оценивали вариабельность сердечного ритма, чтоб оценить работу парасимпатической системы, то есть собственно наступало ли расслабление. В результате массаж и отдых действительно активировали парасимпатику – люди расслаблялись, а вот сахар заставлял подопытных находиться в состоянии повышенной готовности.

«Если ваша цель – глубокое расслабление (медитация, массаж, дыхательные практики, йога), лучше не есть сладкое за 1-2 часа до этого, – советует канал «Профессия – гастроэнтеролог». – Сладкое приятно, но оно удерживает организм в режиме лёгкой мобилизации – и мешает телу перейти в настоящий «режим восстановления».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube