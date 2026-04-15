В I квартале ввод жилья вырос на 30% по сравнению с прошлым годом

В январе – марте 2026 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1 373,2 тыс. кв. метров жилья. Это на 30,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Свердловскстате.

В том числе в многоквартирных домах введено 747,3 тысячи кв. м, построено 21,9 тысячи квартир.

Индивидуальные застройщики сдали 625,9 тысячи кв. м. жилья, из них 165,9 тысячи кв. м (1,6 тысячи домов) – на садовых участках. Всего построено 4,6 тысячи частных домов, или 76% от показателя аналогичного периода 2025 года.

На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в январе – марте 2026 года приходилось 45,6% (в январе – марте 2025 года – 78,3%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

