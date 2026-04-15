Без пиротехники, напитков и самокатов: как в этом году отметят Первомай

1 мая, в день Весны и Труда, в Екатеринбурге состоится праздничный митинг, организованный Федерацией профсоюзов Свердловской области. Как сообщается на сайте ФПСО, митинг пройдет с 10:00 до 11:15 на стадионе «Екатеринбург Арена». Перед его началом будут исполняться песни творческих коллективов от предприятий Свердловской области, марши, пройдет выступление артистов Уральского государственного театра эстрады. С собой можно приносить строго определенную атрибутику: флаги РФ и Свердловской области, профсоюзов, лозунги, отражающие основные идеи праздника. На входе на стадион нужно будет обязательно показывать атрибутику в развернутом виде сотрудникам полиции для оценки соответствия общей тематике митинга.

Гражданам предлагается, в частности, использовать такие лозунги: «Солидарность трудящихся России – единство страны!» «История Первомая – история борьбы за права. Продолжим борьбу в духе солидарности!» «Даёшь три ЗА: Зарплата, Занятость, Законность!» «Работник – это человек труда! Уважение к труду начинается с уважения к личности!» «Помним прошлое, действуем в настоящем, строим будущее – под знаменем Первомая!».

На митинге будут действовать строгие правила безопасности. Нельзя проносить с собой оружие, колющие и режущие предметы, пиротехнику, краску, напитки в стеклянной или жестяной таре, несогласованные с организаторами средства агитации, рации, квадрокоптеры, велосипеды, самокаты, большие сумки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

