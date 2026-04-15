Грязный снег на спортплощадке, невозвратные долги, свалки – Алексей Вихарев рассказал, с чем люди приходят к нему на прием

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев рассказал о том, с какими вопросами и проблемами к нему на прием приходят люди.

«Провел приемы граждан в отделении «Единой России» и своей приемной. Обратились жители многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе. Попросили разобраться, входит ли их дом в программу реновации – сноса и новой застройки. Поискали самостоятельно – земля в реестре КРТ есть, а дом не указан. Странно. Будем уточнять совместно с администрацией», – написал депутат в соцсетях.

«В микрорайоне Европейский сваливали горы снега после уборки улиц на спортплощадку. Жильцы писали жалобы – не помогло, снега на площадке становилось больше. Инициативная группа обратилась с просьбой помочь. Снег, собранный с улиц, несет в себе реагенты, автомобильные масла, мусор и прочую грязь. Такой снег категорически нельзя складировать в городе, а тем более на спортивных площадках, где играют дети. Написал главе Екатеринбурга Алексею Орлову. Провели проверку и выдали предписание УК. В итоге снег убрали», – приводит следующий пример Алексей Вихарев.

Еще один случай: «Людмила дала деньги в долг знакомым, в установленные сроки горожанке ничего не вернули. Подала в суд и выиграла, но свои деньги так и не получила. Попросила помочь с решением вопроса исполнения судебного акта. Направил депутатский запрос в адрес судебного пристава, будем проверять, какие действия он предпринимает для взыскания долга».

«Елена рассказала про мусорную свалку возле «Монетки» на Уралмаше. Жители района много раз просили магазин разобраться со своей контейнерной площадкой на ул. Уральских Рабочих, 50. Рядом с магазином находятся жилые дома, и крысы с мусорки начали забегать в подъезды на первые этажи и на детскую площадку. Антисанитария. Отправил запрос главе Орджоникидзевского района, провели проверку и, как ожидалось, выявили ряд нарушений. Сейчас собственнику земли выдали предписание. Пообещали все убрать и впредь не допускать свалок. Также написал запрос мусорному регоператору, чтобы провели сверку с предпринимателями, проверили наличие договоров на вывоз мусора и актуальные объемы в них», – рассказал депутат.

По словам Алексея Вихарева, он благодарен городским властям за содействие в решении проблем граждан и готов в дальнейшем помогать людям. «Я уверен – вместе мы со всем справимся!» – отметил глава фракции «Единой России» в городской думе Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

