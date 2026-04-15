российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 апреля 2026, 12:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Гигантские крашенки простоят в Екатеринбурге до конца недели (ФОТО)

В Екатеринбурге до конца недели можно успеть сфотографироваться со всеми гигантскими крашенками, которые установили на улицах города. В ночь на понедельник, 20 апреля, их увезут.

Напомним, каждый год по традиции Фонд святой Екатерины устанавливает огромные пасхальные яйца на улицах в честь Светлого Христова Воскресенья. Они стоят всю пасхальную седмицу. В этом году одно из яиц раскрашивали горожане вместе с художниками.

Всего установлено 4 яйца: два на улице Вайнера возле пересечения с проспектом Ленина, одно у часовни святой Екатерины и еще одно на улице Архангела Михаила возле RCC Gym.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,