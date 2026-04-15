Гигантские крашенки простоят в Екатеринбурге до конца недели (ФОТО)

В Екатеринбурге до конца недели можно успеть сфотографироваться со всеми гигантскими крашенками, которые установили на улицах города. В ночь на понедельник, 20 апреля, их увезут.

Напомним, каждый год по традиции Фонд святой Екатерины устанавливает огромные пасхальные яйца на улицах в честь Светлого Христова Воскресенья. Они стоят всю пасхальную седмицу. В этом году одно из яиц раскрашивали горожане вместе с художниками.

Всего установлено 4 яйца: два на улице Вайнера возле пересечения с проспектом Ленина, одно у часовни святой Екатерины и еще одно на улице Архангела Михаила возле RCC Gym.

Екатеринбург, Елена Сычева

