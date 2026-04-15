Власти обвинили рынки и шиномонтажки в создании свалок во дворах – они свозят свой мусор на чужую территорию

В Екатеринбурге свалки во дворах создают торговцы с рынков и владельцы шиномонтажек, – с таким заявлением выступил сегодня вице-мэр Владимир Гейко во время объезда Ленинского района.

«Есть такое расположение контейнерных площадок, куда осуществляется подвоз различных отходов с рынков, с шиномонтажных мастерских. Району поручено разобраться со всеми пользователями площадок, пресечь свалку мусора и потребовать от нашего малого бизнеса исполнения всех своих обязанностей по утилизации шин. Должны быть договоры, должен быть акт выполненных работ на прием и переработку шин. Задача району поставлена», – отметил Владимир Гейко.

Он подчеркнул, что ТСЖ и управляющие компании должны следить за контейнерными площадками, особенно если туда свозят мусор с других территорий. «Управляющим организациям необходимо отработать вопрос обустройства и ремонта контейнерных площадок с жителями домов», – добавил Гейко.

Фото: екатеринбург.рф

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

