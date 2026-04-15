Власти обвинили рынки и шиномонтажки в создании свалок во дворах – они свозят свой мусор на чужую территорию

В Екатеринбурге свалки во дворах создают торговцы с рынков и владельцы шиномонтажек, – с таким заявлением выступил сегодня вице-мэр Владимир Гейко во время объезда Ленинского района.
«Есть такое расположение контейнерных площадок, куда осуществляется подвоз различных отходов с рынков, с шиномонтажных мастерских. Району поручено разобраться со всеми пользователями площадок, пресечь свалку мусора и потребовать от нашего малого бизнеса исполнения всех своих обязанностей по утилизации шин. Должны быть договоры, должен быть акт выполненных работ на прием и переработку шин. Задача району поставлена», – отметил Владимир Гейко.
Он подчеркнул, что ТСЖ и управляющие компании должны следить за контейнерными площадками, особенно если туда свозят мусор с других территорий. «Управляющим организациям необходимо отработать вопрос обустройства и ремонта контейнерных площадок с жителями домов», – добавил Гейко.
Фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»