российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 апреля 2026, 13:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования

В Свердловской области объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета.

Как сообщили в ДИПе, специальные службы отслеживают оперативную обстановку. Все государственные учреждения Свердловской области функционируют в штатном режиме. На каждом предприятии введен в действие собственный порядок реагирования для соответствующих ситуаций. Граждан просят следить за дальнейшими оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции при развитии ситуации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,