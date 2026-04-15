К выходным на Урале похолодает до -3 и пойдет снег

Самым теплым днем на этой неделе станет пятница, 17 апреля, – ожидается от +12 до +16 °С, однако северные районы уже окажутся под влиянием северо-западного циклона, там может пойти небольшой дождь.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 16 апреля ночью ожидаются заморозки до -2…-7°, днем потеплеет до +6…+11°. В пятницу, 17 апреля, – переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере облачно, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, днем порывы до 18 м/с. Температура ночью -4…+1°, днем +11…+16°.

В субботу, 18 апреля, ночью на севере области пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем – на севере снег, местами сильный, на юге дождь (от небольшого до умеренного). Ветер юго-западный, днем северный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +2…+7°, днем +9…+14°, на севере ночью 0…-3°, днем +1…+6°. В Екатеринбурге ночью +6°, днем +11°, без существенных осадков.

В выходные дни, 18-19 апреля, атмосферный фронт циклона займет южные районы области и задержится здесь на несколько дней, создавая облачную погоду с осадками в виде дождя и мокрого снега.

Екатеринбург, Елена Владимирова

