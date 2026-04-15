Первые суды по зайцам прошли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялись первые судебные заседания, на которых безбилетников признали виновными в нарушении – и постановили оплатить штраф. Каждый заяц заплатит по 2500 руб. Как сообщил телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к администрации города, пока решения вынесены по трем случаям, однако «это только начало».

Напомним, стоимость проезда в Екатеринбурге при оплате разовой поездки составляет 42 рубля, но при покупке проездного на месяц за 1500 рублей она существенно снижается, кроме того, школьники и дошкольники в уральской столице ездят бесплатно на всех видах общественного транспорта.

Ранее власти города приняли решение сократить количество кондукторов – с безбилетниками теперь борются иначе, контролеры входят в трамвай, автобус или троллейбус на остановке, одновременно блокируя возможность оплаты. Кто не успел оплатить, того вызывают на комиссию, если человек не является или не может оспорить протокол, ему выписывают штраф.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube