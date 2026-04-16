За сутки вода ушла с 13 садовых участков в Ирбите и Верхней Пышме

За прошедшие сутки немного снизился уровень воды в реках Нице и Черной.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, освободились от воды 13 приусадебных участков – девять в Ирбите и четыре – в поселке Сагра Верхнепышминского района.
Сейчас на территории области остаются затопленными один жилой дом, 8 приусадебных участков, 7 низководных мостов и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 19 деревнями (670 домов, 1624 человека, 364 из них – дети).
Ирбит, Елена Владимирова
