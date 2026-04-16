На Урале начали дешеветь помидоры

На этой неделе в Свердловской области впервые за несколько месяцев несколько снизилась средняя цена на помидоры.

Как сообщает Свердловскстат, сейчас стоимость помидоров в среднем составляет 329 рублей за килограмм, что на 2% ниже, чем неделей раньше. 9 апреля помидоры стоили около 336 рублей, что примерно на 30 рублей больше, чем год назад.

Цена на огурцы также продолжает снижаться и сейчас составляет в среднем 225 рублей за кило.

Екатеринбург, Елена Владимирова

