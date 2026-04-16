На Свердловскую область движется похолодание, пойдет снег

В ночь на 16 апреля температура воздуха в Свердловской области местами опустилась до практически зимних значений. Холоднее всего было в Липовском (-9 °C), Тугулыме, Артемовском (-8,6°). В Екатеринбурге ночью было -1,4 °С, днем потеплеет до +8,3°.

По прогнозу Гидрометцентра, днем 16 и ночью 17 апреля через Свердловскую область с севера на юг проследует антициклон, осадки маловероятны, днем будет +12…+16°. Но вслед за ним придет циклон с Кольского полуострова, который принесет осадки в виде дождя, переходящего в снег, и понижение температуры в воскресенье и первые дни следующей недели до околонулевых отметок даже днем. Атмосферный фронт циклона опустится 19 апреля на юг области и задержится в этих районах, усиливая осадки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

