Волонтеры с Урала приехали в ДНР: помогли с уборкой, гумпомощью и техникой для военных

В Донецкой Народной Республике завершился четвертый «Добровольческий десант». В рамках него волонтеры центра Алексея Вихарева, свердловские спасатели ВСКС, представители студенческих отрядов и другие активисты провели в донецком Тельманово больше недели: организовали субботники на территории Свято-Дмитриевского храма, провели мастер-классы для местных волонтеров, восстановили памятник на братской могиле советских воинов ВОВ, передали гуманитарную помощь и технику нашим военным.

«У проекта «Волонтерский десант» несколько простых задач. Мы хотим помочь жителям освобожденных территорий по‑новому взглянуть на жизнь, понять наши, российские ценности. Важно познакомить молодежь с нашей культурой и историей, чтобы ребята лучше знали, что нам дорого. В рамках проекта мы стараемся укрепить традиционные ценности, которые нас объединяют. Хотим, чтобы молодые люди гордились своей страной и находили способы приносить пользу обществу. А главное – «Добровольческий десант» помогает свердловской и донецкой молодежи знакомиться, обмениваться опытом и, конечно, приводить в порядок культурные объекты, восстанавливать города», – рассказал депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Так, участники «Добровольческого десанта – 2026» установили скамейки на территории Гранитненской школы Тельмановского муниципального округа ДНР, провели классные часы со школьниками.

«Мы хотим показать ребятам, что волонтерство – это не какие-то далекие масштабные проекты, а то, что можно начать прямо здесь и сейчас. Совместная установка скамеек – маленький, но очень наглядный пример: сделали доброе дело, увидели результат и порадовались вместе», – рассказал участник проекта Валерий Дубивко.

Проект «Добровольческий десант» стартовал летом 2024 года по инициативе добровольцев. Тогда активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева провели первый субботник в Тельманово: привели в порядок «Аллею Дружбы», заложенную в честь 90-летия Свердловской области, родник «Богатырь», а также установили мусорные урны, скамейки, информационные стенды, закупленные депутатом. Следующий десант отправился в новую подшефную территорию осенью того же года, тогда волонтеры озеленили парк в Тельманово. В третьем «Добровольческом десанте» активисты во главе с депутатом Вихаревым за несколько дней работы привели в порядок территорию вокруг мемориала танкистам: убрали мусор, сухостой, очистили танк от ржавчины и покрасили его, отреставрировали постамент, привели в порядок братские могилы в селе Самсоново, организовали встречи с молодежью.

За время нахождения в ДНР Алексей Вихарев также побывал в местах дислокации военнослужащих из батальона «Урал-2» и на полигонах, передал бойцам гуманитарную помощь и дроны. Военные вручили депутату памятную медаль Минобороны.

Отметим, что свердловских бойцов Алексей Вихарев поддерживает с начала СВО, отправляя им необходимое оборудование, спецсредства, гуманитарную помощь. После открытия Волонтерского центра эту работу поддержали и его активисты.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

