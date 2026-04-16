Облсуд в 50 раз увеличил компенсацию ребенку, на которого напали бродячие собаки

Свердловский областной суд в 50 раз увеличил сумму моральной компенсации ребенку, который пострадал от нападения бездомных собак в Нижней Салде.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в апреле 2024 года возле центра образования. На 9-летнего мальчика напала стая бродячих собак, одна из них укусила его за ногу. Мальчик очень испугался, закричал и заплакал. Придя домой, он все рассказал родителям, которые отвезли его в больницу. Ребенку пришлось поставить шесть антирабических прививок. На ноге остался шрам. Собак с тех пор он боится.

Родители мальчика обратились в Верхнесалдинский районный суд, который взыскал с администрации Нижней Салды компенсацию в размере 2 тысяч рублей. Не согласившись с решением, семья подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам сочла сумму в 2 тысячи рублей явно заниженной: она не отвечает принципам разумности и справедливости. Ребенок оказался один среди шести крупных бездомных собак, испытал панический страх, лечение и вакцинация причиняли ему физическую боль, а сам инцидент привел к серьезным психологическим последствиям – мальчик теперь боится собак и не решается один выходить на улицу.

Свердловский областной суд увеличил сумму моральной компенсации с двух до 100 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Нижняя Салда, Елена Владимирова

