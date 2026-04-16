«Гендиректор» УВЗ уволил 60 процентов сотрудников и объявил «мобилизацию»

Лже-гендиректор УВЗ сегодня утром сообщил о сокращении 60 процентов персонала Уралвагонзавода.

Как сообщает пресс-служба стратегического предприятия, в ряде информационных каналов (они не называются) распространяется сообщение о якобы грядущем сокращении персонала на 60 процентов и проведении мобилизационных мероприятий. Все это не соответствует действительности, сообщает пресс-служба УВЗ.

«Сотрудники завода оперативно выявили признаки подделки: неверный бланк, некорректные инициалы и подпись, а также регистрационные номера письма не из той оперы и явно не соответствуют внутреннему документообороту», – пояснили на УВЗ.

Фейковое уведомление. Фото: пресс-служба УВЗ

Уралвагонзавод работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе. Предприятие ведет постоянный набор персонала. Все заявления о сокращениях являются ложными и, по всей видимости, направлены на дестабилизацию обстановки в год 90-летия завода.

«Ни о каких сокращениях на Уралвагонзаводе речи нет. Набор персонала ведется постоянно, в том числе с обучением. Вагоны и танки стране нужны всегда», – подчеркнули в пресс-службе предприятия. Заводчанам, если есть вопросы на эту тему, предложили спрашивать у своего непосредственного руководства, а лучше сразу приводить друга, чтобы работать вместе.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону: 8 (3435) 380-300.

Нижний Тагил, Елена Васильева

