В центре Екатеринбурга установят 82 «антисамокатных» знака. Почему это не поможет (ВИДЕО)

Сегодня в центре Екатеринбурга началась установка новых дорожных знаков 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

По замыслу мэрии, знаки ограничат проезд СИМ в квартале центральных улиц: Вайнера – Антона Валека – переулок Химиков – Горького – Пушкина – Малышева. До конца следующей недели Центр организации движения разместит на этих участках 82 запрещающих знака.

Начальник отдела организации дорожного движения администрации Екатеринбурга Владимир Галаков заявил, что ограничительная мера направлена на обеспечение безопасности горожан. При этом на законодательном уровне никакой ответственности за нарушения кикшеринговые компании все равно нести не будут. «Самокаты располагаются по всему городу хаотично, не соблюдаются те места, которые определены для парковок», – отметил он. По мнению чиновника, изменения в законодательство надо вносить на федеральном уровне.

Корреспондент «Нового Дня» спросил прохожих и самих самокатчиков, поможет ли установка новых знаков навести порядок. Ответы – на видео.

Дорожные знаки против самокатов не работают

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube